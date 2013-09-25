фото с сайта warborn.ru фото с сайта warborn.ru Социальные объекты в Казахстане: школы, медицинские учреждения, а также объекты жилого сектора к отопительному сезону практически готовы, сообщил вице-министр регионального развития Серик Нокин на заседании правительства, передает Today.kz "По состоянию на 20 сентября текущего года подготовлено 9867 объектов образования или 99%, 6613 объектов здравоохранения или 98%, 6834 жилых дома или 96%. По планам акиматов предусмотрен ремонт 4058 котельных. По состоянию на 20 сентября подготовлено 4010 котельных или 98%", - сказал Нокин. По объектам жилого сектора не все так благополучно. По информации вице-министра, в некоторых областях подготовка многоквартирных жилых домов не достигла 90% уровня. Так, в Восточно- Казахстанской 87%, в Западно-Казахстанской 83%, Южно-Казахстанских областях она составляет 86%. "Акиматам необходимо взять под контроль завершение подготовки жилых домов к отопительному сезону и подключении объектов к системам центрального теплоснабжения в соответсвии с утвержденным графиками", - отметил Нокин. В своем докладе Серик Нокин отдельно отметил ход подготовки объектов ЖКХ к предстоящей зиме в моногородах. "В целом запланированные работы в моногородах завершены либо проводятся согласно графиков. По состоянию на 20 сентября в моногородах подготовлено 254 котельные или 99%, 513 километров сетей теплоснабжения, 98%, 1808 километров сетей электроснабжения или 99% и 409 километров сетей водоснабжения, водоотведения или 96%", - уточнил он. "Осталось завершить подготовительные работы по 504 жилым домам, а также по некоторым социальным объектам. В основном в моногородах наблюдается высокий износ инженерных сетей, при этом запланированный объем ремонтных работ в основном сведен к текущему ремонту, это порядка 98% текущего ремонта", - сообщил вице-министр. "Из 27 моногородов в 19 имеются теплоисточники свыше 100 гигакалорий", - резюмировал вице-министр.