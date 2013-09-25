фото с сайта yk-news.kz фото с сайта yk-news.kz Дебиторская задолженность потребителей коммунальных услуг в Казахстане снизилась, сообщил вице-министр регионального развития Серик Нокин на заседании правительства, передает Today.kz. "Касательно дебиторской задолженности. На конец прошедшего отопительного сезона дебиторская задолженность потребителей за коммунальные услуги составляла 6,6 миллиарда тенге. По состоянию на 20 сентября текущего года она составляет 5,8 миллиарда тенге, произошло снижение на 675 миллионов тенге или на 10%", - уточнил Нокин. "Значительная работа по снижению дебиторской задолженности проведена в Астане (276 миллионов тенге), Костанайской области (171 миллион тенге), ЮКО (86 миллионов тенге), Акмолинской (43 миллионов тенге) и Западно-Казахстанской областях (34 миллиона тенге). В Павлодарской области дебиторская задолженность отсутствует, а в остальных регионах снижение незначительное", - сообщил вице-министр. Подводя итоги выступления докладчика по снижению задолженности, премьер-министр РК Серик Ахметов поручил продолжить работу в этом направлении. "В целом идет существенное снижение, если мы по полугодию по 10% будем снижать, я думаю, это хороший результат", - подчеркнул он.