В течение двух дней судмедэксперты, сотрудники правоохранительных органов и судебной системы Атырау, Уральска, Актобе и Актау обсуждали вопросы назначения молекулярно-генетического исследования. По словам директора института судебной экспертизы по Атырауской области Бауржана ШАЙХИНА, семинар позволил обнажить проблемы, существующие в этой сфере. - Само это направление в судебной экспертизе довольно молодое. Лаборатория по молекулярно-генетическому исследованию впервые была открыта в Алматы в 2001 году. Через пять лет такая лаборатория открылась и в Атырау. Сейчас по всему Казахстану, только в пяти областях существуют подобные лаборатории. На западе – только в Атырау, - рассказал Бауржан ШАЙХИН. В прошлом году в Атырау было проведено более 1600 молекулярно-генетических исследований. Правда, из 22 исследований, которые проводят в Казахстане, в атырауском институте возможно только – 13. - Не хватает специалистов. Вот, к примеру, когда открывался институт по судебной экспертизе при Министерстве юстиции, было выдано 609 вакансий для экспертов. Тогда, в 1999 году, в стране проводили по 12 тысяч экспертиз в год,  сейчас эта цифра выросла до 75 тысяч. Это при том, что число экспертов осталось на прежнем уровне, - отметил Бауржан ШАЙХИН. Правда, уже в следующем году ожидаются коренные изменения в этой отрасли. Генеральная прокуратура готовит программу по реформированию системы правоохранительных органов на 2014-2020 годы. По этому документу будут увеличены штатные единицы судмедэкспертов, а в впоследствии и вовсе объединены в одну структуру все службы, работающие в этом направлении. Сакен ОМАРОВ