Иллюстративное фото с сайта 1tv.kz Иллюстративное фото с сайта 1tv.kz В августе 2013 года сотрудники департамента экологии провели плановую проверку деятельности ТОО «Международная Нефтяная Сервисная Компания СИНОПЭК Казахстан» на территории Актюбинской области. Было выявлено множество нарушений природоохранного законодательства, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Выяснилось, что на площадке Таскудук Сагизского Блока отсутствует учет отходов на объектах предприятия. Территория, арендуемая под складские помещения и другие нужды, загрязнена неиспользованными химическими реагентами. Помимо этого, здесь самовольно обустроили мойку для спецтехники, которая не соответствует экологическим требованиям и как следствие, не исключает возможность загрязнения прилегающей территории. На месторождении «Восточный Мортук» неочищенные сточные воды сбрасывались в выгребные ямы с поврежденными защитными экранами. К слову, на месторождении «Жанажол» подобных ям нет вовсе, отмечают в департаменте экологии. По информации ведомства, на том же «Жанажоле» были выявлены факты загрязнения земли нефтепродуктами при ремонте и обслуживании буровой установки. Кроме того, в департаменте сообщили, что на ТОО отсутствует внутренний экологический контроль, а некоторые виды загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в ходе производственной деятельности предприятия, и вовсе не учтены в проекте предельно-допустимых выбросов. За эти и другие нарушения на «СИНОПЭК Казахстан» наложили административные штрафы почти на 2,5 млн. тенге. Оштрафовали и замдиректора ТОО Ся ЧЖИСИНА на 34 620 тенге. Отметим, эти же нарушения были выявлены еще в 2012 году и несмотря на то, что тогда экологи выдали предписания на их устранение, очередная плановая проверка показала, что ничего за год не изменилось. Теперь департамент экологии намерен добиться от ТОО соблюдения природоохранного законодательства и устранения нарушений через суд. Материалы уже переданы в специализированный административный суд города Актобе.