Фото с сайта lada.kz Фото с сайта lada.kz Над Саяном ХАЙРОВЫМ, который подозревается в массовом убийстве в Иле-Алатауском национальном парке начался судебный процесс, сообщает телеканал КТК. Предварительное слушание по делу ХАЙРОВА проходит в закрытом режиме, на заседание не пустили даже его жену. По словам адвоката Жандоса БУЛХАЙЫРА, его подзащитного обвиняют в незаконном пересечении границы и участии в террористической организации, причастной к массовому убийству в Иле-Алатауском нацпарке. Обвинения в убийстве ему не предъявлены, по словам БУЛХАЙЫРА, ХАЙРОВ в момент трагедии находился в Кыргызстане. Супруга ХАЙРОВА Шынар БИСЕНБАЕВА придерживается этой же версии. Она рассказала, что жила в лагере, который боевики разбили в национальном парке. Именно этот лагерь обнаружили егерь и его близкие, за что и были убиты. Напомним, трагедия произошла в Аксайском ущелье близ Алматы 13 августа 2012 года. Преступники зарезали 12 человек, в том числе известного егеря и борца с браконьерами Панайота ЗАХАРОПУЛО, его жену и друзей. Сын лесничего Игорь пропал без вести. По данным правоохранительных органов, ХАЙРОВ является членом радикального религиозного течения и в Казахстане был объявлен в розыск за совершение массового убийства в Иле-Алатауском нацпарке. Он разыскивался Комитетом криминальной полиции МВД Казахстана за совершение преступлений сразу по нескольким статьям УК РК: «Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности», «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды», «Похищение человека». ХАЙРОВА задержали в мае этого года в Бишкеке. Другой подозреваемый — Заурбек БОТАБАЕВ — находится в розыске. Источник: КТК