За последний год (июль 2013-2012) доля вкладов в банковских обязательствах увеличилась с 65 до 75%. Совокупный объем обязательств банков в июле составил 13,3 триллиона тенге, из них вклады - 9,9 триллионов тенге. Из ТОП-10 по объему привлеченных средств клиентов, самый высокий вес вкладов в структуре фондирования у Ситибанка - 95%. Далее следует Цеснабанк, в его обязательствах доля вкладов составляет 88,6%. В целом по первой десятке вклады составляют 75,9% от обязательств. Доля вкладов в обязательствах БВУ РК. Июль 2013. tablica Источник: ranking.kz