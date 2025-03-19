Главного архитектора Уральска осудили за взятку: экс-чиновник обжалует приговор

Подсудимым и их адвокатам показался приговор слишком суровым.

В феврале 2025 года в Уральском городском суде огласили приговор руководителю отдела архитектуры Уральска 33-летнему Муратбеку Ташенбаеву. Его признали виновным по двум статьям уголовного кодекса - получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Теперь уже экс-чиновнику назначили наказание в виде семи лет лишения свободы.

Помимо Ташенбаева приговор огласили 27-летнему Нурсултану Гатау, главному специалисту вышеуказанного отдела. Суд признал его виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Третьего фигуранта уголовного дела - 41-летнего Асылжана Купбаева признали виновным в даче взятки. Он получил семь лет лишения свободы.

От действий осужденных Ташенбаева и Гатау государству причинен особо крупный ущерб в размере почти 92 миллионов тенге.

Не согласившись с таким приговором суда осужденные решили обжаловать его. Дело поступило на рассмотрение в апелляционную коллегию областного суда. Дата рассмотрения жалобы пока неизвестна.