Главному архитектору Уральска вынесли приговор

В Уральском городском суде завершилось судебное разбирательство в отношении руководителя отдела архитектуры Уральска 33-летнего Муратбека Ташенбаева. Его обвинили по двум статьям уголовного кодекса - получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Вместе с ним на скамье подсудимых 27-летний Нурсултан Гатау. Он является главным специалистом вышеуказанного отдела. Третьего фигуранта уголовного дела - 41-летнего Асылжана Купбаева обвинили в даче взятки. Дело рассматривала судья Кымбат Хайрушева.

Отметим, что после шести месяцев судебного следствия все подсудимые и их защитники заявили ходатайство о заключении процессуального соглашения о признании вины.

Из материалов дела следует, что в марте 2023 заместитель директора ТОО Купбаев оказывая услуги физическим и юридическим лицам по получению разрешительных документов в сфере архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и земельных отношении обратился к Гатау, который работал в отделе архитектуры и градостроительства Уральска по вопросам получения дополнительного земельного участка.



«У чиновника возник преступный умысел - получить взятку в значительном размере от Купбаева. Гатау потребовал у него взятку в 500 тысяч тенге. Тот согласился», говорится в материалах дела.

Далее в апреле 2023 года к Гатау обратился знакомый и попросил помочь получить дополнительный земельный участок. Он снова решил воспользоваться своим служебным положением. Он поделился своими мыслями со своим руководителем Муратбеком Ташенбаевым. Он тоже согласился и подписал письмо о направлении заявления знакомой в ГУ «Отдел земельных отношений г.Уральска» для рассмотрения на заседании земельной комиссии при акимате Уральска.

Таким образом с февраля по март 2023 года Гатау получил от знакомой пять миллионов тенге за реализацию незаконно присвоенного земельного участка.

В начале января 2024 года заместитель директора ТОО Купбаев обратился к Ташенбаеву от имени уже другой знакомой и попросил утвердить архитектурно-планировочное задание, согласовать эскизный проект по строительству трехэтажного многоквартирного жилого дома с мансардой. После изучения всех представленных документов, Ташенбаев в своем кабинете потребовал у Купбаева один миллион тенге.

Таким образом, в результате злоупотребления должностными полномочиями Ташенбаева и Гатау государству причинен особо крупный ущерб в размере почти 92 миллионов тенге.

Приговором суда Муратбек Ташенбаев признан виновным по предъявленным обвинениям. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Кроме того, суд пожизненно запретил ему занимать должности на государственной службе. Ташенбаева взяли под стражу в зале суда. Ранее он находился под домашним арестом. Наказание теперь уже экс-главный архитектор будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Нурсултан Гатау также признан виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Подписку о невыезде заменили на содержание под стражей. Гатау взяли под стражу в зале суда.

Суд признал виновным Асылжана Купбаева в даче взятки и приговорил его к семи годам лишения свободы. Ранее он находился на свободе под залог. Однако по приговору суда его тоже взяли под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.