Главный враг благополучия: как в Казахстане будут бороться с инфляцией

28 октября Касым-Жомарт Токаев выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана. Глава государства подчеркнул в своем послании, что главная задача - увеличить доходы граждан и системно бороться с инфляцией.

По словам президента, в последние годы Правительство полностью пересмотрело бюджетную и налоговую системы. Но эффективность государственной политики оценивается прежде всего по благосостоянию и экономической активности граждан.

- Поэтому самая важная цель для нас - увеличение доходов населения. Для этого в первую очередь необходимо системно бороться с инфляцией. Инфляция - это, образно говоря, безмолвный враг, изо дня в день подтачивающий благополучие наших граждан. Темпы роста цен несколько замедлились. Тем не менее уровень инфляции все еще остается высоким, - сказал Токаев.

Он отметил, что в первую очередь Правительство и Национальный банк должны работать совместно и слаженно. Необходимо сдерживать и снижать инфляцию. Это важнейшая задача.

- Правительство должно проводить бюджетную и налоговую политику максимально взвешенно. Также необходимо укрепить производственный потенциал экономики и создать благоприятные условия для повышения производительности бизнеса. Регулирующие органы финансового рынка также должны качественно и эффективно выполнять свои задачи, - пояснил президент.

На сегодняшний день финансовая система Казахстана находится на достаточно устойчивом уровне. Доказательство тому - активы банков страны превысили 75 триллионов тенге. Объем депозитов достиг рекордного показателя, а именно - 52 триллионов тенге.