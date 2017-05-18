- Мы призываем всех владельцев ресторанов и кафе, чтобы отнеслись с пониманием, и именно поминальные обеды в священный месяц Рамазан днем не давали проводить. Если Всевышний Аллах в Коране приказал нам держать пост, как мы можем в обед противоречить Корану и давать поминальные обеды? Это уму непостижимо, - возмутился главный имам ЗКО Руслан СУЛТАНОВ. Еще один вопрос, который затронул имам, это поминальные обеды, которые в последнее время больше напоминают праздничное застолье. Люди накрывают шикарные столы, приглашают гостей и даже нанимают тамаду. - Этот стол должен быть не свадебным, он должен быть поминальным. Нас поддержали старейшины нашей области, я думаю, что вы, хозяева ресторанов, тоже нас поддержите. И людям, которым мы не могли донести, просим вас донести, они ведь к вам приходят составлять меню, - обратился к предпринимателям Руслан СУЛТАНОВ. Стоит отметить, что из 25-ти предпринимателей, которые должны были также принять участие в обсуждении, пришли только семь. Имама поддержал и председатель чечено-ингушского культурно-просветительского общества «Вайнах». Данильбек САРАТОВ также считает, что сейчас поминки больше напоминают конкуренцию. Каждый старается накрыть стол лучше, чем было у кого-то. Даже если у человека нет возможности накрыть богатый стол, но ради того, чтобы выделиться, некоторые берут кредиты в банках. Данильбек САРАТОВ напомнил, что Аллах принимает не роскошные столы, а то, что на них положено от души. - Человек может не знать, он приходит к вам в ресторан или кафе, и вот тут вы должны помочь ему в составлении меню. Вы ничего не теряете, просто меньше получаете прибыль. Вам, конечно, выгодно, чтобы больше заказали, у меня тоже был общепит, я знаю все это, но для поминок должна быть норма - 13 наименований максимум, - сказал председатель чечено-ингушского культурно-просветительского общества «Вайнах» Данильбек САРАТОВ.