Торги по аренде (или продаже) земельных участков – представляют собой мероприятие, на котором органы власти (местные или представители федеральных) разыгрывают участки земли под застройку, получившие кадастровый номер, имеющие доступ ко всем необходимым подключениям (свет, вода, газ и пр.), а также (для многоквартирных построек) разрешение на возведение на их территории капитальных строений. Кроме того, должен быть определен тип участка. Иными словами, на аукционе по продаже права на аренду земельного участка администрация выставляет зарегистрированные в кадастре участки, готовые к использованию в определенных целях, и устанавливает на них первоначальную цену (перед торгами специально проводится оценка земли независимым оценщиком). Все желающие могут принять в аукционе участие и предложить свою цену. Побеждает тот, кто даст больше. Разыгрывается на торгах, как право собственности, так и право на аренду. Арендная плата назначается пропорционально к земельному налогу, применимому к участкам такого типа и размера. Правила проведения аукциона по аренде земельных участков Все аспекты, касающиеся организации и проведения торгов, регламентированы ЗК РК и отдельными законами, освещающими аукционы, которые посвящены разыгрыванию объектов, принадлежащих государству.
