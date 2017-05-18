10 телевизоров и 6 игровых приставок похитили злоумышленники в одном из игровых клубов в Атырау, расположенном в микрорайоне Лесхоз. Полицейские, прибывшие на место кражи, зафиксировали отсутствие взлома. При этом камера видеонаблюдения также была демонтирована и изъята из сейфа. - На следующий день внимание розыскной группы привлек мужчина, который предлагал игровые приставки по цене ниже себестоимости в игровых точках по ул. С.Датова. По данному следу розыскная группа вышла на первого подозреваемого – оператора игрового клуба, где произошла кража. Основанием для подозрения послужили 7 телевизоров и 1 приставка, обнаруженные в гараже у 26-летнего оператора, - сообщили в пресс-службе. Согласно предварительному следствию, изначально потерпевший начал бизнес вместе с партнером. Потом выяснилось, что напарник потерпевшего начал самовольно расходовать деньги. На этой почве между соучредителями начались разногласия, которые и надоумили напарника обворовать своего коллегу. - На данный момент возбуждено дело по статье 188 ч3 УК РК "Кража". Полицейскими был задержан подельник подозреваемого, который перевозил ворованную технику. Местонахождение третьего сообщника устанавливается, - сообщили в пресс-службе ДВД.