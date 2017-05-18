Фото из соцсети ВК В одном из сообществ социальной сети "ВКонтакте" появилась информация, что уроженец Уральска ищет родственников. Он просит, чтобы те забрали его из Караганды. - Житель Уральска Алик Джанасаевич УТЕБАЛИЕВ не может вернуться домой к родственникам, так как у него украли документы, телефон и деньги. Говорит, что в Уральске у него проживает родной брат Малик УТЕБАЛИЕВ. Полицейские города Караганды, где сейчас находится мужчина, помогать отказываются, - написал неравнодушный житель Караганды в соцсети. Если кто-то узнал этого мужчину, просьба позвонить по номеру телефона в редакции: 51-39-97.