Фото из социальных сетей По сообщение пресс-службы ДВД Атырауской области, личность владельца автомашины марки ВАЗ 2114 с госномерами 587 EFA установлена. Им является 26-летний житель Атырау. - У сбитого 15-летнего подростка зафиксирован легкий ушиб, после медицинского осмотра он был отпущен домой. Ввиду того, что пострадавший является несовершеннолетним лицом, заявление должна написать его мать. На момент происшествия она находилась на работе, и сообщила, что напишет заявление после завершения трудового дня, - сообщили в пресс-службе. Водитель еще не задержан. Идет расследование.