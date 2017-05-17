С 17 по 19 мая в городе Уральске проводится ОПМ "Нулевая терпимость". Как рассказал начальник местной полицейской службы Уральска Муслим ДЖАРДЕМОВ, "любимые" правонарушение уральцев - это выброс мусора, загрязнение мест общего пользования, курение в неустановленных местах, мелкое и бытовое хулиганство, распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, нарушение тишины в ночное время. - По городу работают экипажи патрульной полиции совместно с центром оперативного управления, которые выявляют правонарушителей и по установленным видеокамерам сотрудники составляют материал и направляют в специализированный административный суд. По решению суда за нарушение запрета курения в общественных местах предусмотрен штраф в размере 3 месячных расчетных показателей, если человек привлекается повторно, то штраф будет составлять уже 5 месячных расчетных показателей, - пояснил Муслим ДЖАРДЕМОВ. - На сегодняшний день в городе установлены 246 камер по программе "Безопасный двор", по ним работают участковые инспекторы. Между тем, как ранее сообщил заместитель начальника УВД города Уральска Ерсаин ТУМАНГАЛИЕВ в центре оперативного управления ДВД ЗКО не хватает сотрудников. Об этом было озвучено не очередной сессии городского маслихата г.Уральск. - Центр оперативного управления был сдан в эксплуатацию в 2007 году, он работает в трехсменном режиме. За это время в городе было установлено 106 видеокамер наружного наблюдения, 46 - на перекрестках, 20 - в общественных местах, две - возле административных зданий, 12 - на въезде в Уральск, три - на железнодорожном вокзале и три - возле оружейных магазинов. Количество видеокамер с каждым годом растет, а штат операторов остается прежним, - отметил Ерсаин ТУМАНГАЛИЕВ. - Несмотря на то, что от камер очень большая помощь, сотрудников у нас не хватает. В 2017 года при помощи видеокамер было раскрыто 27 преступлений.