Острая форма течения наиболее характерна для гепатитов вирусной природы, а также для гепатитов, вызванных отравлениями, в том числе сильными ядами При острой форме развития гепатита наблюдается заметное ухудшение общего состояния больного, развития признаков общей интоксикации организма и нарушения функции печени (повышение температуры тела, в ряде случаев развитие желтухи и др.), а также повышение уровня трансаминаз и общего билирубина крови. Острый гепатит, как правило, заканчивается полным выздоровлением больного, однако в некоторых случаях наблюдается переход острого течения болезни в хроническое.

Иллюстративное фото из архива МГ По своим медицинским и социально-экономическим характеристикам гепатиты А, В, и С входят в десятку наиболее распространенных инфекционных болезней. Специалисты обеспокоены, летний сезон еще не начался, а заболеваемость гепатитом А растет. Все зарегистрированные случаи, в основном, привозные, а точнее с России и Восточного Казахстана. Специалисты предупреждают, во время купания в реке, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вода попадала в рот, также необходимо соблюдать личную гигиену, мыть фрукты и овощи перед едой. Заболеваемость вирусными гепатитами В, С пока остается на уровне прошлого года, но все может измениться в один день. Поэтому специалисты советуют, даже отправляясь в маникюрный салон или парикмахерскую, необходимо требовать, чтобы все инструменты были продезинфицированы. - В период заражения можно ничего не заметить. К примеру, гепатит А начинается как кишечная инфекция, и вот в этот преджелтушный момент как раз вирус начинает заражать людей. Для того, чтобы себя предостеречь, необходимо сдавать кровь на вирусные гепатиты А, В, С. У нас все эти исследования проводят. Даже если вы делали татуаж, по истечении 6 месяцев необходимо сдать кровь. Сейчас много людей оказывают услуги по маникюру и педикюру на дому, если вы все-таки пришли на дом к человеку, то нужно обязательно смотреть, чтобы все инструменты были стерильными, они должны при вас их открывать. Требуйте, вы ведь платите за это деньги, - говорит руководитель отдела эпидназора управления охраны общественного здоровья города Уральска Мира КАУМБАЕВА.