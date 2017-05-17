72-летняя Валерия КУПЦОВА 12 мая нашла украденный у гражданки Германии паспорт и самостоятельно решила вернуть его владелице. За это полицейские устроили ей многочасовой допрос, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении собственной безопасности ДВД ЗКО, в настоящее время по данному факту проводится служебная проверка. - В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения в Абайском ОП, было установлено, что 13 мая Валерия КУПЦОВА зашла в здание Абайского отдела полиции в 13.00 и покинула его в 14.38. При этом Купцова была допрошена следователем в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденного по статье 191 УК РК "Грабеж" по заявлению гражданки Германии, - пояснили в УСБ ДВД ЗКО. Также в управлении собственной безопасности отметили, что в соответствии со статьей 245 ч. 2 Гражданского кодекса РК, если лицо, имеющее право получить найденную вещь, или его местопребывание неизвестно, нашедший вещь обязан заявить о находке в органы внутренних дел или местные исполнительные органы. Напомним, в редакцию "МГ" обратилась пенсионерка, которая рассказала, что нашла паспорт на лесной дороге, а позже самостоятельно отыскала хозяйку и вернула ей документ. Однако после возврата украденных вещей, полицейские, со слов Валерии КУПЦОВОЙ, устроили ей многочасовой допрос и обыск на даче и в квартире.