Жители приграничных городов Атырау и Астрахани все никак не дождутся начала реконструкции трассы международного значения, соединяющей их города, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Без названия  Как сообщил порталу директор Атырауского областного филиала АО «НК «Казавтожол» Даурен ЕРГАЛИЕВ, в настоящее время завершена разработка проектно-сметной документации. Проект будет финансироваться за счет средств инвестиционных фондов - "Азиатский банк развития" и "Исламский банк развития". Планируется реконструировать порядка 422 км. 1526016 - На сегодняшний день идут тендерные процедуры и выбор подрядчика. Этими вопросами занимается Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и развития РК. В настоящее время идет ремонт только на одном участке расстоянием 10 км в районе села Макат. Реконструкцией дорожного полотна занимается ТОО "Атырау Инжстрой", - сообщил  Даурен ЕРГАЛИЕВ. Проект реконструкции трассы "Астрахань-Атырау" будет реализовываться по программе "Нурлы жол". Стоит отметить, что начало работ запланировано на 2017 год. Камилла МАЛИК Фото из социальных сетей