Как сообщил порталу директор Атырауского областного филиала АО «НК «Казавтожол» Даурен ЕРГАЛИЕВ, в настоящее время завершена разработка проектно-сметной документации. Проект будет финансироваться за счет средств инвестиционных фондов - "Азиатский банк развития" и "Исламский банк развития". Планируется реконструировать порядка 422 км.- На сегодняшний день идут тендерные процедуры и выбор подрядчика. Этими вопросами занимается Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и развития РК. В настоящее время идет ремонт только на одном участке расстоянием 10 км в районе села Макат. Реконструкцией дорожного полотна занимается ТОО "Атырау Инжстрой", - сообщил Даурен ЕРГАЛИЕВ. Проект реконструкции трассы "Астрахань-Атырау" будет реализовываться по программе "Нурлы жол". Стоит отметить, что начало работ запланировано на 2017 год.