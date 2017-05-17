Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго",15 мая отключили горячую воду в домах в районе завода "Омега", "Нефтебаза", по улицам Жаксыгулова, Карбышева и Оренбургская. - Компания, которая проводит реконструкцию деповского путепровода, проведет замен труб тепломагистрали и удлинит ее, - пояснили в АО "ЖТЭ". - Ремонт ТМ №5 будет проходить до 1 сентября 2017 года. Стоит отметить, что "Жайыктеплоэнерго" сейчас проводит опрессовку в центре Уральска, и жители нескольких районов остаются без горячей воды.