Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ Сауле ШУЛАНБАЕВА, на сегодняшний день в области насчитывается более 4 тысяч тыловиков. Традиционно из средств местного бюджета перечисляются праздничные выплаты по различным категориям. К празднику 9 Мая перечислили денежные средства ветеранам ВОВ, малолетним узникам фашизма, блокадникам Ленинграда, вдовам умерших ветеранов ВОВ, тыловикам и труженникам тыла, которые проработали не менее 6 месяцев в малолетнем возрасте во время войны. - Если взять категорию лиц, которые проработали во время войны не менее шести месяцев - таких у нас 3877 человек - на их личные счета до конца мая перечисляются по 10 тысяч тенге в честь празднования 72-летней годовщины ВОВ, - отметила Сауле ШУЛАНБАЕВА. - Если взять настоящих тыловиков, их у нас 144 человека по области, им перечислили по 15 тысяч тенге, общая сумма перечислений составила более 2 млн тенге. Это та категория лиц, которые были награждены орденами СССР за доблестный труд в тылу во время ВОВ. Всего было перечислено около 67 млн тенге к празднику 9 Мая.