Об этом в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил начальник департамента внутреннего государственного аудита Еркебулан МАРАЙЫМОВ. По словам спикера, школьные парты заказали из Китая, однако, посылки из Поднебесной так и не дождались. - Кроме того, в ГУ "Городской отдел образования" были выявлены нарушения законодательства при ведении бухгалтерского учета и составлении финансовой отчетности на сумму 486,9 млн тенге и нарушения законодательства о государственных закупках на общую сумму 25,4 млн тенге. Выявленные финансовые нарушения полностью восстановлены, - заявил спикер. Материалы аудита направлены в департамент Национального бюро по противодействию коррупции. Немало нарушений и в сфере обеспечения горячим питанием в школах. Так из 279 договоров между образовательными учреждениями и поставщиком услуг в 56-ти были обнаружены нарушения. - Есть правила, согласно которым потенциальный поставщик должен обеспечить соответствующие документы о квалификации своих работников, с разрешением санэпиднадзора. При проверках выявляются такие факты, когда необоснованно кого-то допускают в качестве потенциального поставщика. Есть определенные критерии, по которым предоставляется условная скидка, так называемые, баллы. Где-то идет подсчет неправильный, - рассказал Еркебулан МАРАЙЫМОВ. За истекший период 2017 года камеральным контролем департамента охвачено 7437 процедур государственных закупок на сумму 11 миллиардов 223 млн тенге. В ходе контроля установлены нарушения по 579 государственным закупкам на сумму 10 миллиардов 325 млн тенге.