Сегодня, 17 мая в центре СПИД прошла пресс-конференция посвященная дню памяти умерших от СПИД. Как пояснила врач-эпидемиолог отдела профилактически работ центра по профилактике и борьбе со СПИДом Алтынай АШИГАЛИЕВА, регистрация ВИЧ-инфицированных в Казахстане началась с 1996 года. - С этого момента на территории ЗКО умерло 38 ВИЧ-инфицированных человека,которые находились на четвёртой стадии заболевания. На сегодняшний день 4 человека находятся на этой же стадии заболевания и наблюдаются у врачей, - сказала Алтынай АШИГАЛИЕВА. В общем, в ЗКО за 21 год заразилось 548 человек. Стоит отметить, что в этом году отмечен рост зараженных ВИЧ-инфекцией половым путем. - Во всех районах ЗКО есть ВИЧ-инфицированные люди, кроме Сырымского, Бокейординского и Казталовского районов. Большинство зараженных приходится на город Уральск. С начала нынешнего года заразилось 11 человек, из них 6 уральцев, трое жителей Зеленовского района и двое из Чингирлауского района. Из них 6 женщин и 5 мужчин, - рассказала Алтынай АШИГАЛИЕВА. В этом году отмечено снижение зараженности ВИЧ-инфекции среди молодежи. Если в прошлом году заразившихся в возрасте от 20-29 лет было зарегистрировано 7 человек, то в этом году отмечено всего два случая. Это 22-летняя девушка и 24-летний парень. Оба заразились половым путем. Зато рост зараженных приходится на людей в возрасте 50-59 лет. Как отметила заведующая лечебно-профилактического отдела центра по профилактике и борьбе со СПИД Жанша НУРУШЕВА, те люди, которые состоят на учете и регулярно получают необходимую терапию, полноценно живут и продлевают себе жизнь. - Очень сложно ежедневно принимать таблетки. Но у нас есть ВИЧ-инфицированный мужчина, который живет со своей супругой в браке уже более 20 лет и у них родились здоровые дети. Нужно отметить, это произошло благодаря тому, что он ответственно подошел к сложившиеся ситуации и своевременно проходил необходимое лечение, - пояснила Жанша НУРУШЕВА. - У нас в области рожден 81 здоровый ребенок от ВИЧ-инфицированных мам. На сегодняшний день на учете два зараженных ребенка по городу и трое - по области. 11 детей, диагноз которых еще находится под вопросом, - младенцы до года. Как рассказала заместитель директора областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Алмагуль МАНТАКОВА, ВИЧ - это вирус иммунодефицита человека, а СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита. СПИД - это завершающая стадия ВИЧ-инфекции, связанная с гибелью клеток, отвечающих за иммунитет, то есть защиту организма от внешних и внутренних болезнетворных факторов. ВИЧ проникает в клетки иммунной системы человека. - ВИЧ не передается при рукопожатиях, объятиях, поцелуях, при кашле и чихании, при пользовании общими предметами, в том числе общим телефоном, совместной еде и пользовании совместными столовыми приборами, при пользовании общей одеждой, а также при укусах кровососущих насекомых. Хотелось бы отметить, что на самом деле люди, зараженные ВИЧ - это обычные люди, к которым нужно отнестись с пониманием. В такой ситуации может оказаться каждый, - рассказала Алмагуль МАНТАКОВА.