Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель отдела инклюзивного образования управления образования, опеки и попечительства управления образования ЗКО Надежда ЛЕБЕДЕВА, в области увеличилось количество палаточных лагерей. - Старшеклассники неохотно идут в стационарные и школьные лагеря, им хочется более экстремального отдыха. Поэтому мы ежегодно увеличиваем количество палаточных лагерей. В 2016 году таких экспедиционных лагерей было двадцать два, в этом году - двадцать девять. В Уральске летним отдыхом планируется охватить 31022 школьника, а в районах - 50715 детей с первого по десятые классы, - сообщила Надежда ЛЕБЕДЕВА. - Мы планируем открыть лагеря 1 июня, однако не все еще получили разрешения от санэпидемстанции. А вот пришкольным лагерям отдельного разрешения не требуется, так как они весь год находятся под контролем. Кроме того, в Уральске в этом году заработают два круглогодичных стационарных лагеря - "Евразия" и "Дарын". При этом в "Дарыне" будут действовать два отделения - каникулярный и профильный, где детей будут готовить по школьным предметам к олимпиадам. - "Евразия" уже в этом году работала зимой. Они прокладывали лыжню, заливали горку, - отметила Надежда ЛЕБЕДЕВА. В 2017 году на организацию отдыха для школьников выделено 322,3 миллионов тенге, из них 183,7 миллионов - бюджетные средства. Также в начале июля планируется поездка сорока детей в лагерь Италии за счет спонсорских средств. Стоит отметить, что в этом году за отдыхающими школьниками будут следить 300 полицейских. Среди них - участковые, сотрудники дорожной полиции и школьные инспектора. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказал заместитель начальника МПС ДВД ЗКО Кенжебек КУСПАЕВ. Также Кенжебек КУСПАЕВ рассказал, что дежурство полицейских будет проводиться весь каникулярный период. По словам заместителя начальника местной полицейской службы ДВД Западно-Казахстанской области, в 2017 году по области будут работать 627 школьных лагерей.