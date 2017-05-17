За две недели сотрудники Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, а также волонтеры собрали и вывезли с берегов реки Урал более 50 тонн мусора. В водоемах собрано более 150 единиц «китайских» сетей, в том числе выставленных браконьерами в прошлые периоды. - Цель акции – очистка рыбохозяйственных водоемов Жайык-Каспийского бассейна от браконьерских орудий лова и береговой полосы от мусора, наносимого с верховьев реки, что вызывает резкое ухудшение санитарно-эпидемиологического режима на реках. Сейчас идет весенний паводок и нужно, чтобы берег находился в чистоте. Ведь весь мусор попадает в воду, загрязняет реку – рассказал официальный представитель инспекции Олег ТУШКАНОВ.В настоящее время по реке идет нерестовая миграция рыбы, она направляется на верхние участки Урала для метания икры. Госинспекторы отделов Индерской, Махамбетской, Атырауской и Дамбинской инспекций ежедневно занимаются тралением подконтрольных участков Урала от различных орудий лова для обеспечения прохода рыбы. Аналогичную работу инспекция проводит в Курмангазинском районе на реке Кигач. - Акция продлится до 31 мая текущего год, были направлены обращения в акимат города Атырау и в акиматы сельских округов об оказании организаторской помощи. Многие откликнулись сразу, в их числе Атырауский и Дамбинский сельские округа, которые организовали несколько субботников с привлечением организаций, учащихся и общественности, занимались очисткой береговой полосы населенных пунктов, - сообщил Олег ТУШКАНОВ.