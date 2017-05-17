Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в лекарственном отделе управления образования, на сегодняшний день все вакцины для детей в поликлиниках есть. - Из-за позднего закупа у нас не было в наличии вакцин для детей возрастом 2 и 4 месяца. Вакцины AKбДC+BГB+ИПВ+Hib поступили в регион 10 мая и сейчас уже есть в поликлиниках. Всего до года дети должны получить несколько прививок - это AKбДC - против коклюша, дифтерии и столбняка, ВГВ -против вирусного гепатита В, ИПВ - против полиомиелита, Hib - против гемофильной инфекции и БЦЖ - против туберкулеза, - сообщили в лекарственном отделе облздрава. В облздраве пояснили, что задержки в проведении тендерных процедур не было. Вакцины не были вовремя закуплены из-за отсутствия их на рынке РК. Стоит отметить, что ежегодно поставкой вакцин для детей до 1 года занимается ТОО "СК-Фармация".