Злоупотребляя своим служебным положением, женщина с 2013 года по 2015 года умудрилась присвоить 336 000 тенге. Приговором суда предприимчивый бухгалтер признана виновной по п.«г» ч. 3 ст. 176 Уголовного кодекса РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". - Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на 5 лет. Но суд применил ч.3 ст.63 УК РК , и экс-сотруднице аппарата районного маслихата было назначено условное наказание на 3 года с лишением права работать бухгалтером на государственной службе сроком на 5 лет, - сообщили в пресс-службе Махамбетского районного суда Атырауской области. В суде бухгалтер признала свою вину и согласилась на процессуальное соглашение. Приговор суда вступил в законную силу.