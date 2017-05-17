Уральцы в обсуждениях этого фото высказывали свои опасения по поводу безопасности аттракциона. Как рассказал заместитель директора по административно-хозяйственной части парка культуры города Уральска Ансар ДУЙСЕНОВ, все тросы на колесе обозрения в рабочем состоянии. Кроме того, они меняются ежегодно и перед началом эксплуатации проверяются. - Когда колесо обозрения начинает крутиться, трос, фотография которого распространяется в социальной сети, входит в резиновую вставку. Эта компенсирующая прокладка специально предназначена для того, чтобы трос не стирался об металл. И на фотографии явно видно, что трос просто в резиновой вставке и угрозы того, что он стерся или оборвётся, нет, - пояснил Ансар ДУЙСЕНОВ. Стоит отметить, что некоторые паблики в социальной сети Instagram уже принесли свои извинения.