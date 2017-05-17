Мероприятие прошло с участием председателя Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимуром КУЛИБАЕВЫМ. В ходе совещания одним из поднятых вопросов являлся размер субсидий для поливной воды, в частности сельхозпроизводители посетовали на особый климат региона, из-за которого 50% стоимости одного кубометра воды, субсидируемой государством, является недостаточной. Аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ заверил предпринимателей, что работа в этом направлении уже ведется. - Руководствуясь поручением главы государства о необходимости диверсификации экономики, мы прикладываем все усилия для того, чтобы сделать бизнес на селе привлекательным, комфортным и максимально доступным, - рассказал глава региона. – Не секрет. что цена кубометра поливной воды в нашем регионе по себестоимости превышает другие регионы. Мы направили предложение министру сельского хозяйства пересмотреть условия субсидирования для Атырауской области, с учетом климата региона. Министр нас поддержал, в планах на следующий год поднять ставку субсидирования поливной воды для сельхозпроизводителей до 85%. Тимур КУЛИБАЕВ в свою очередь отметил, что в каждой области есть своя специфика, и цель национальной палаты предпринимателей в тандеме с местными исполнительными органами - создавать комфортные условия для бизнеса. В 2017 году в Атырауской области планируется увеличение количества посевных площадей до 8237 гектаров, из них с капельным орошением - 2300 гектаров. По направлению поддержки отрасли растениеводства в области по 4 программам будут оказывать субсидиарную поддержку, в общей сложности на эти цели из местного бюджета будет выделено 208,2 млн. тенге. Кроме этого, в целях облегчения затрат сельхозпроизводителей на приобретение семян из местного бюджета было выделено 20 миллионов тенге.