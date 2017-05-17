Как стало известно, двое рабочих ТОО "Жайык таза кала" красили бордюры на мосту, который расположен в сторону села Подстепное. ЧП произошло около восьми часов утра. Как рассказал водитель автомобиля "Фольксваген" Игорь, он вез ребёнка в детский сад. - Я ехал со стороны дачного массива в город. На мосту отвлёкся на ребёнка и не заметил, как наехал на рабочих, - пояснил водитель. Один мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.