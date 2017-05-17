Ещё одного рабочего, красившего бордюры на дороге, госпитализировали в областную клиническую больницу,сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 0a4e1f46-2de0-4f27-9dd7-657a6e9c477a Как стало известно, двое рабочих ТОО "Жайык таза кала" красили бордюры на мосту, который расположен в сторону села Подстепное. ЧП произошло около восьми часов утра. Как рассказал водитель автомобиля "Фольксваген" Игорь, он вез ребёнка в детский сад. - Я ехал со стороны дачного массива в город. На мосту отвлёкся на ребёнка и не заметил, как наехал на рабочих, - пояснил водитель. Один мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. 3cbf89f7-c3e3-407f-8ef0-c2c964318031 6f3e0c45-047f-4889-a74d-1e4b389ef2d4 8975e9df-516b-4b53-8b65-f4982583b8ef 767221b7-3326-4f6b-a54c-64cc3f40b495 b5054193-2e68-436a-a579-ae5e726621bb Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА