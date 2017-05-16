Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратилась жительница района депо Елена РОДИОНОВА, которая рассказала, что с марта на их остановке перестали останавливаться автобусы №22, 1 и 38. - На остановке "Депо" останавливаются только автобусы №45 и 20. В 45 маршрут невозможно залезть всегда, а с двадцатки приходится пересаживаться на другие автобусы. Это лишняя трата денег и очень долго. Раньше к нам заезжал автобус №22, а сейчас они ездят по-новому и сварачивают с проспекта Абулхаир хана либо на улицу Мирзояна, либо на С.Тюленина, при этом остановка наша остается без внимания. Что же здесь не люди живут что ли? - возмущается Елена РОДИОНОВА. Женщина также рассказала, что до ближайшей остановки идти не так близко, поэтому люди вынуждены толпиться на остановках и садиться в те автобусы, которые все еще заезжают к ним. Как сообщил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ, схему движения автобусов изменили с момента закрытия деповского моста на реконструкцию. - Перечисленные автобусы действительно перестали ездить на остановки "Депо", "ДОСААФ" и "Казахстан". Сейчас они ездят по улице Мирзояна мимо рынка "Караван", но у них по-прежнему ездят автобусы №5 и 35, поэтому особых проблем это не должно доставлять, - отметил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Также КАйрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ рассказал, что автобус №22 сейчас ездит по улице Деповской, но вскоре ее закроют на ремонт, и автобус будет ездит по проспекту Евразия.