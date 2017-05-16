Фото из соцсети - Лица с ограниченными физическими возможностями должны иметь беспрепятственный доступ во все организации, учреждения и объекты малого и среднего бизнеса. Парикмахерские, магазины, увеселительные заведения должны быть доступны для всех – мы должны убирать барьеры, делать жизнь максимально комфортной для всех категорий граждан. Я даю вам время исправить ситуацию, если она не найдет положительного решения будем принимать меры в отношении ответственных лиц. Сегодня в Атырауской области в общей сложности насчитывается всего 766 пандусов, не хватает еще как минимум 1400, сообщил глава региона.