Иллюстративное фото с сайта http://www.24smi.com/ Весна и начало лета - самый опасный период активности клещей. Стать жертвой опасного насекомого можно не только в лесу, но и в черте города. Если в школах, детских садах и лагерях обработка проводится, то сады и огороды в частном секторе никто контролировать не может. - Когда происходит укус, ни в коем случае клеща нельзя снимать самостоятельно. Нужно обратиться в травмпункт, потом оттуда направляют в поликлинику, там уже ведут наблюдение. По нашему городу такие заболевания как клещевой энцефалит, боррелиоз, туляремия, конго-крымская геморрагическая лихорадка не наблюдались. Но жители должны настораживаться, так как укус клеща дает серьезные заболевания, - сообщила заместитель руководителя управления охраны общественного здоровья г. Уральск Роза ХАСЕНОВА. С жалобами также приезжают люди с Зеленовского, Акжаикского и Теректинского районов. - Говорят, маслом подсолнечным можно его намазать и снять, кто-то говорит выдернуть надо, но мне кажется, этого не следует делать. Я слышала, что последствия нехорошие были. Лучше к врачам обратиться, - говорит жительница Уральска. К счастью, западный регион не является очаговой зоной серьезных болезней, которые распространяют клещи, заявляют специалисты, и поэтому укус насекомого, скорее всего, будет безопасен. Однако, не стоит полагаться на авось, а сразу же после укуса рекомендуется обратиться к врачу. Помочь избежать неприятностей могут и простые правила безопасности. Отправляясь на природу или в сад, необходимо одеться так, чтобы все участки тела были закрыты, рекомендуют специалисты.