В среднем уровень воды в реках области поднимается на 2-5 см в сутки, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДЧС. урал7 Фото с сайта vlast.kz Так, по данным на 15 мая 2017 года, уровень воды в реке Урал в районе с. Еркинкала поднялся на 3 см, уровень воды в реке Кигаш в районе с.Котяевка поднялся на 2 см, уровень Кигача в районе с.Шортанбай - на 5 см. - Волгоградская ГЭС продолжает максимальный сброс воды. На 15 мая сброс составил 25 100 кубометров в секунду. Сброс воды с Ириклинского водохранилища на 15 мая составляет 60 кубометров в секунду, - сообщили в пресс-службе. В настоящее время в ЧС созданы 4 мобильные группы, которые контролируют паводковую ситуацию в области. По многолетним данным, пик паводка на реке Урал наступает, в среднем, в конце мая - начале июня. Уровень Каспийского моря в районе МГП "Пешной" составляет 37 см. Напомним, в апреле этого года помощник акима Атырауской области Кайрат АБУОВ в ходе своего выступления на Евразийском молодежном инновационном конвенте в Санкт-Петербурге попросил увеличить объем пропускной воды в реку во время паводка, чтобы способствовать естественному очищению русла реки, а также полному заполнению поймы реки Урал. Ерлан ОМАРОВ