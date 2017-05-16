Планируется сократить контрольно-надзорные органы сразу на две трети. Об этом сообщил Тимур КУЛИБАЕВ во время рабочего визита в Уральск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как рассказал председатель президиума НПП РК «Атамекен» Тимур КУЛИБАЕВ, сейчас за предпринимателями ведет контроль 61 ведомство, из них 16 территориальных и 45 республиканских. - Сейчас мы можем сократить количество требований, предъявляемых к бизнесменам, более чем на 60%, таким образом произойдет разгрузка госаппарата, а предпринимателям станет комфортнее заниматься своим делом, - отметил Кулибаев. - В общей сложности к предпринимателям имеется более 28 тысяч требований и 11 тысяч из них только по СанПиНу. Тимур КУЛИБАЕВ также отметил, что местные исполнительные органы должны сообща работать с предпринимателями, дабы развивать их, а не создавать барьеры. - Могу привести много примеров, когда акиматы сами создают барьеры для бизнесменов. Вот, допустим, если вы что-то строите, то в техобосновании при проведении госзакупок надо прописывать те пункты, под которые могли бы подойти местные товаропроизводители. Вот, к примеру, если в вашей области производят кирпич, то зачем его покупать у поставщиков из других государств. Надо работать над тем, чтобы помогать предпринимателям и развивать малый и средний бизнес своего региона, - заявил Кулибаев.  