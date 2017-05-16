Фото из архива "МГ" Как рассказал председатель президиума НПП РК «Атамекен» Тимур КУЛИБАЕВ, сейчас за предпринимателями ведет контроль 61 ведомство, из них 16 территориальных и 45 республиканских. - Сейчас мы можем сократить количество требований, предъявляемых к бизнесменам, более чем на 60%, таким образом произойдет разгрузка госаппарата, а предпринимателям станет комфортнее заниматься своим делом, - отметил Кулибаев. - В общей сложности к предпринимателям имеется более 28 тысяч требований и 11 тысяч из них только по СанПиНу.Тимур КУЛИБАЕВ также отметил, что местные исполнительные органы должны сообща работать с предпринимателями, дабы развивать их, а не создавать барьеры. - Могу привести много примеров, когда акиматы сами создают барьеры для бизнесменов. Вот, допустим, если вы что-то строите, то в техобосновании при проведении госзакупок надо прописывать те пункты, под которые могли бы подойти местные товаропроизводители. Вот, к примеру, если в вашей области производят кирпич, то зачем его покупать у поставщиков из других государств. Надо работать над тем, чтобы помогать предпринимателям и развивать малый и средний бизнес своего региона, - заявил Кулибаев.