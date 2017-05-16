По словам Тимура КУЛИБАЕВА, новый законопроект будет внесен на обсуждение в парламент уже в июне 2017 года. - Мы предполагаем, что из уголовного кодекса исключат статью за лжепредпринимательство. Эту формулировку можно включить в другие статьи уголовного кодекса и предпринимателей, оформляющих фирмы на подставных лиц, можно будет наказывать штрафом. Чтобы бизнесмены, если они не рецидивисты могли продолжить работать, - отметил Тимур КУЛИБАЕВ. Также на заседании региональной палаты предпринимателей ЗКО были обсуждены проблемы, которые мешают предпринимателям развивать свой бизнес. Как рассказал директор РПП "Атамекен" Нурлан КАИРШИН, в 2016 году в палату предпринимателей письменно обратились 163 бизнесмена, из них 91 обращение было положительно решено. - По-прежнему главными проблемами у предпринимателей остаются вопросы, касающиеся выделения земельных участков и госзакупок. Зачастую затягиваются сроки рассмотрения обращений и проектов предпринимателей. Поэтому мы хотим, чтобы у нас заработало правило одного окна, где бизнесмены могли бы получить необходимую консультацию и решить все вопросы непосредственно со специалистами, а не с чиновниками, дабы избежать волокиты, - заявил Нурлан КАИРШИН. - Также есть проблемы с монополистами. Зачастую АО "Жайыктеплоэнерго" и АО "КазТрансГазАймак" требуют от бизнесменов несоответствующие документы, что также создает барьеры. В свою очередь Тимур КУЛИБАЕВ отметил, что в последние годы стало заметно, как бизнесмены поверили в переговорную силу палаты предпринимателей. Об этом свидетельствует количество обращений во все региональные палаты предпринимателей Казахстана. Всего в 2016 году за помощью обратились 17 тысяч предпринимателей. - Мы также планируем изменение налогового законодательства. Поэтому если у предпринимателей есть предложения, которые основаны на их собственном опыте, мы просим присылать в НПП "Атамекен", - обратился Тимур КУЛИБАЕВ к предпринимателям.