На базе в/ч 25744 регионального командования «Запад» прошел отборочный тур участников международных соревнований «Воин содружества-2017». Кандидатам пришлось преодолеть серию испытаний, состоящую из нескольких этапов: «Профессионал», «Атлет», «Снайпер», «Эрудит» и «Кавалер/сударыня». .- На данных этапах военнослужащие проходили полосу препятствий с выполнением нормативов и боевой стрельбой, на скорость одевали общевойсковой защитный комплект и снаряжали магазин патронами, сдавали комбинированное силовое упражнение на перекладине, бег 100, 1000 и 3000 м, комплексное силовое упражнение, метали гранату Ф-1 на точность, провели стрельбу с АК-3 (из АК-74), - сообщили в пресс-службе командования.По итогам отборов лучшие показатели продемонстрировали военнослужащие воинской части 75488, которые и составили основу команды. - Для меня этот конкурс стал способом проверить себя и достойно представить честь воинской части на последующих этапах, - рассказал ефрейтор воинской части 30238 Айбек АЙТЕНОВ. Отметим, что «Воин содружества» – состязание военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту на должностях сержантов и солдат. Международный конкурс пройдет с 29 июля по 12 августа 2017 года в Казахстане.