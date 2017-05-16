В Таскалинском районе к 17 заключенным с начала года применили амнистию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, 14 декабря 2016 года введен в действие Закон «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан», освобождающий социально-уязвимую категорию лиц от отбывания наказания.

- К ним отнесены несовершеннолетние, беременные женщины, женщины имеющие несовершеннолетних детей, пожилые люди и инвалиды. Также согласно закону предполагается освободить от наказания лиц, находящихся на пробационном контроле и условно осужденных, а к лицам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, неотбытые сроки сократить, - пояснили в областном суде.

В пресс-службе суда ЗКО рассказали, что Таскалинским районным судом в первом квартале 2017 года удовлетворено 17 представлений службы пробации об освобождении и сокращении неотбытой части наказания.

- Кроме того, в отношении 11-ти лиц, совершивших уголовные проступки, а также преступления небольшой и средней тяжести, суд вынес постановления об освобождении от наказания. В отношении трех женщин, двое из которых имеют несовершеннолетних детей, а одна в возрасте 55 лет, а также одного несовершеннолетнего, совершивших тяжкие преступления, суд вынес постановления о сокращении неотбытой части наказания наполовину. И двум осужденным за тяжкие преступления, суд сократил неотбытую часть наказания на четверть срока, - сказали в суде ЗКО.

Кристина КОБИНА