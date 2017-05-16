Иллюстративное фото с сайта zko-emer.gov.kz Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан на должность заместителя начальника Департамента Атырауской области назначен подполковник гражданской защиты БЛЯЛОВ Рашид Бекетович. Рашид БЛЯЛОВ ранее занимал должность начальника ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Западно-Казахстанской области. Рашид БЛЯЛОВ служит в органах гражданской защиты с 1993 года, после окончания Алматинского высшего технического училища занимал различные должности младшего и старшего начальствующего состава.