Из сейфов было похищено 300 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" В ночь на 24 марта неизвестные лица разбили окно и проникли в Уральский политехнический колледж, откуда похитили 300 тысяч тенге, состоящие на балансе колледжа. После чего преступники скрылись с места преступления. В ДВД ЗКО по данному факту было заведено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража". Как сообщили в полиции, в ходе досудебного расследования были выполнены следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. - Ввиду того, что подозреваемые лица не были установлены принято решение о прерывании уголовного дела согласно статьи 45 УПК РК, - пояснили в ДВД ЗКО. После чего уголовное дело было направлено в прокуратуру города для проверки законности принятого решения. Напомним, ограбление произошло в ночь на 24 марта в Уральском политехническом колледже (училище №4). Грабители вскрыли сейфы бухгалтера и директора. Кристина КОБИНА