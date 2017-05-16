Иллюстративное фото с сайта Today.kz По сообщению пресс-службы ДВД Атырауской области все три несчастных случая произошли в черте города, пострадавшие – дети дошкольного возраста. - 25 апреля текущего года в доме № 77 мкр. «Тулпар» с балкона четвертого этажа выпал ребенок. После чего сразу же был доставлен с областную детскую больницу с травмами головы. Надо отметить, что в это время в доме находились взрослые. После лечения в отделении травматологии ребенок благополучно вернулся в семью. Отдел ювенальной полиции УВД города Атырау напоминает родителям о том, что нельзя не оставлять маленьких детей без присмотра, нельзя оставлять при детях открытыми окна, в многоэтажных домах нужно переставлять мебель подальше от окон, надежней укреплять на окнах москитные сетки.