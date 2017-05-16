Как рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО, 30 млн тенге задолженности выплатили предприятия своим сотрудникам. - В результате проверки ТОО «Транспортник», ГКП на ПХВ «Горкомхоз», ТОО «Ассаб» органами прокуратуры ЗКО восстановлены конституционные права 177 работников. Общая сумма погашенной задолженности составляет более 30 млн тенге, - пояснили в прокуратуре ЗКО. Как сообщили в прокуратуре, ТОО "Транспортник" погасило задолженность перед 43 работниками на сумму 15 млн тенге. - Кроме того, предприятие ТОО "Транспортник" привлечено управлением по инспекции труда к административной ответственности по статье 87 КоАП РК с наложением штрафа в размере 226 900 тенге, - отметили в прокуратуре ЗКО.