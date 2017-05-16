По сообщению пресс-службы ДЧС, 15 мая в 20.00 часов при работе с электрическим щитом по неосторожности попал под напряжение дежурный электрик АО «Атырау-Жарык». В результате несчастного случая 40-летний мужчина был госпитализирован с термическими ожогами обеих рук в хирургическое отделение районной больницы. Второй несчастный случай произошел на производстве вечером того же дня. В 21.29 часов в вахтовом посёлке «Тенгиз» завода ТШО во время работы на объекте «Установка-700» при невыясненных обстоятельствах сорвалась крышка сооружении анализатора, и упала на голову рядом работающего электрика ТОО «ТШО» 26-летнего парня. Молодой человек от полученных травм скончался на месте. Причина трагедии устанавливается.