83-летняя Валентина ДУБОВСКАЯ уже 10 дней живет в своей квартире, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала пенсионерка Валентина ДУБОВСКАЯ, она месяц лежала в больнице, потом ее к себе забрала знакомая по имени Наташа, которая сейчас и ухаживает за бабушкой. - В больнице мне ампутировали пальцы на левой ноге. Сейчас уже почти все зажило, но боли все равно остались. 10 дней назад я вернулась к себе в квартиру. Пока меня не было волонтеры убрались в комнатах и постелили линолеум. Скоро мне поменяют окна, их Наташа заказала в кредит, - рассказала бабушка. Сейчас бабушка живет с пятью котами и собакой по кличке Рэка, которых на время отсутствия хозяйки взяла волонтер. В квартире пенсионерки по-прежнему необходим ремонт. Грязные рассохшиеся деревянные рамы давно вышли из строя, а печка, которой бабушка отапливала свое жилье, развалилась. Валентине ДУБОВСКОЙ подключили свет, но ни воды, ни газа в квартире так и нет. Мыться бабушка ходит к соседям в платную баню. - Хочу провести газ и воду, но денег нет. Воду приношу с колонки, а вот еду готовить не на чем, мне все приносит Наташа, которой я и оставлю потом свое жилье. Она хорошая, помогает мне во всем, - говорит Валентина ДУБОВСКАЯ. - Сейчас стараюсь поддерживать чистоту, как могу, но мне все равно помогает моя знакомая. Вообще, стараюсь не сидеть на месте, а занимаюсь какими-нибудь делами. Вот, например, во дворе выращиваю вишню. За комуслуги долги не коплю, за электричество и мусор заплатила до конца года. Еще мне надо печку отремонтировать на всякий случай, вдруг не получится газ провести, тогда буду ею отапливаться. У соседей Валентины ДУБОВСКОЙ газ и вода есть, вот только, чтобы подключиться к их водопроводу и канализации тоже нужны немалые деньги - порядка 150 тысяч тенге. 5 мая пенсионерке исполнилось 83 года. Она труженик тыла ВОВ и 9 мая вместе со всеми ветеранами ходила на площадь Победы. Напомним, 82-летнюю одинокую пенсионерку в центре Уральска обнаружили волонтеры общества защиты животных. Тогда, в начале февраля 2017 года в ее квартире скопилась огромная куча мусора, в которой и жила бабушка. Позже из-за гангрены пальцев ее госпитализировали в больницу.