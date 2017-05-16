Иллюстративное фото с сайта MedWeb.ru Напомним, что каждое третье воскресенье мая во всем мире проводится День памяти умерших от СПИД. В этом году дата приходится на 21 мая, именно ей организаторы и посвятили День открытых дверей. По официальным данным областного СПИД-центра, в регионе выявлено 179 ВИЧ- инфицированных. С начала года в Атырауской области зарегистрировано 7 случаев заболевания вирусом иммунодефицита человека. В настоящее время на диспансерном учете состоят 140 ВИЧ-инфицированных, в их числе 3 больных СПИД. Всего же за все время регистрации ВИЧ-инфекции по области скончались 34 инфицированных, из них 14 больных СПИД. По словам организаторов Дня открытых дверей, среди заболевших есть и беременные женщины, и студенты.