Фото victorborisov.livejournal.com ЧП произошло 15 мая в 17:40. С верхней площадки ретрансляционной вышки, расположенной в поселке Курайлы, спрыгнули мужчина и женщина. От многочисленных травм они скончались на месте. Представители акимата и полицейские убеждали пару не делать этого, но двухчасовые переговоры ни к чему не привели. Как оказалось, причиной такого поступка стало начатое досудебное расследование по ст.140 ч.2 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним". Дело в том, что два дня назад, 13 мая, соседи семьи пожаловались участковому на то, что несколько дней не видят девочку, люди заподозрили неладное. 7-летнюю Кристину воспитывал отец и мачеха. Участковый пришел к ним домой. Отец и мачеха сообщили, что девочки находится у родственников, однако Кристина была обнаружена сотрудниками полиции в соседней комнате. Девочка была избитая, она не разговаривала, только плакала. Ребенка поместили в областную детскую больницу с сотрясением головного мозга и множественными гематомами тела. По факту совершенного суицида, ДВД Актюбинской области начало досудебное расследование по ст.105 ч.1 УК РК "Доведение до самоубийства", назначена экспертиза, обстоятельства выясняются, проводится расследование. О результатах следствия будет сообщено дополнительно.