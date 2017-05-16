Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, граждан Узбекистана задержали сотрудники пограничной заставы в момент, когда мужчина и женщина пересекали границу Республики Казахстан вне пункта пропуска, следуя из Республики Узбекистан в Российскую Федерацию. - За нарушение режима государственной границы суд привлек граждан Узбекистана к административной ответственности, предусмотренной статьей 514 ч. 2 КоАП РК и назначил административное взыскание в виде штрафа: мужчине - 45 380 тенге, женщине сокращенный размер - 31 766 тенге из-за наличия у нее несовершеннолетнего ребенка на иждивении , - отметили в пресс-службе суда ЗКО. Постановления не вступили в законную силу.