Аким Уральска Нариман Турегалиев выдвинул свою кандидатуру в депутаты Сената Парламента Казахстана. Выборы в Сенат состоятся 28 июня. Пока облизбирком проверяет документы кандидатов в депутаты. Отметим, что на должность градоначальника Нариман Турегалиев был назначен 5 апреля прошлого года. 8