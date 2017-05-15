Благотворительная организация намерена приучить жителей нефтяной столицы к раздельному сбору мусора. В настоящее время железные сетки для пластика находятся в процессе изготовления. - Примерно в 20 числах мая мы начнем установку контейнеров в микрорайоне Жилгородок. Там поставим 20 контейнеров у мусорных баков, - рассказала руководитель фонда "Журектен Журекке" Айгерим ЖАРДЕМКЫЗЫ. По словам волонтеров, не так давно они выиграли конкурс, организованный управлением природопользования и регулирования природных ресурсов. Через пилотный проект молодежь намерена вести пропаганду среди населения в СМИ и социальных сетях сортировки бытовых отходов. В контейнеры можно будет класть пластиковые бутылки, игрушки, ведра, упаковочную пленку, пакеты, пенопласт и бытовую технику. Помочь атырауским волонтерам решил и предприимчивый молодой человек Азилхан БАЙБАТЫРОВ, который сначала изготовит металлические конструкции для сбора мусора. Затем парень намерен перерабатывать весь собранный пластик. - Из пластиковых отходов я буду производить стройматериалы: черепицу, тротуарную плитку и бордюры, - рассказал Азилхан БАЙБАТЫРОВ. Как рассказал молодой предприниматель, весь собранный пластик он будет вывозить за город в свой небольшой перерабатыващий цех. - Самое главное - приучить население к раздельному сбору мусора, ведь наши люди бросают в эти контейнеры все подряд. Очень не хватает в Атырау экопатруля, инспекторы которого занялись бы контролем санитарной обстановки в городе, в том числе и раздельным сбором мусора, - рассказал Азилхан БАЙБАТЫРОВ. Кроме того, по нашей собственной информации, среди местных жителей участились кражи металлических сеток для пластика. Краденные контейнеры люди используют для содержания домашних животных и птиц.