Выпускники инновационного образовательного проекта «Заңғар», реализуемого Международным молодежным фондом (ММФ) в сотрудничестве с компанией «Шеврон» и акиматом Атырауской области, успешно реализовали свой проект по созданию первого 3D принтера. Стоит отметить, что первый 3D принтер был изготовлен в недавно открывшейся производственно-цифровой лаборатории Fab Lab Atyrau. Изучив механизм и технологию оригинала, трое молодых людей – Кайргали АШИГАЛИЕВ, Алибек ЕРЖАНОВ и Елисей ЧАЛОВ смогли создать полнофункциональный прототип 3D принтера.Как подчеркнули авторы проекта, при помощи соответствующих компьютерных программ можно «напечатать» необходимое готовое изделие в 3D формате с использованием искусственного материала. Участники проекта «Заңғар» смогли воссоздать прототип 3D принтера, сердцем которого стал микроконтроллер Arduino, широко применяемый в сфере STEM (STEM - Science, Technology, Engineering, and Math). Для создания прототипа ребятам потребовались вполне доступные материалы такие, как алюминий, сталь и пластик.- Прототип, созданный ребятами, в конечном виде требует лишь небольшой докомплектации, а в планах изобретателей - наладить коммерческое производство полностью функционирующих прототипов 3D принтеров, - рассказал руководитель управления по вопросам молодежной политики Атырауской области Жасулан БИСИМБИЕВ. – Это стало возможным благодаря Fab Lab Atyrau –портативной версии лаборатории цифрового оборудования с фрезерным станком «ShopBot», виниловым станком, устройством лазерной резки и 3D принтером. Управляемые компьютерными программами «умные» машины обрабатывают разнообразные материалы, придавая им необходимую форму готового изделия. Первая в Казахстане лаборатория цифрового производства стала доступной в рамках проекта «Заңғар» благодаря инициативе компании «Шеврон».