Иллюстративное фото с сайта pravdoryb.info "Дорожную карту" для сотрудников госучреждений разработали представители Департамента внутреннего государственного аудита по Атырауской области. Согласно плану в области проводится технический всеобуч с применением практических занятий для организаций и учреждений районов по вопросам государственных закупок. Об этом в ходе брифинга в региональной службе центральных коммуникаций сообщил руководитель департамента внутреннего государственного аудита Еркебулан МАРАЙЫМОВ. К примеру, на протяжении всего апреля в департаменте по графику прошли обучение учреждения Жылыойского района. В мае началось обучение для госслужащих и работников бюджетной сферы Курмангазинского района. По словам спикера, данная работа будет продолжена в течение года. - 7 районов мы разделили на 7 месяцев. Проводим семинары-совещания в виде объяснения норм законодательства. Как обращаться с веб-порталом, как составлять договоры, по каким критериям выбирать поставщика услуг. В следующем году мы надеемся, что нарушений в этой сфере поубавится. Недостаточная грмотность чиновников - неправильности оформления документации - основные причины нарушений в сфере госзакупок, - заключил Еркебулан МАРАЙЫМОВ. Отметим, что за 4,5 месяца текущего года камеральным контролем департамента охвачено 7,5 тысяч процедур государственных закупок на сумму 11 миллиардов 223 млн тенге. В ходе контроля установлены нарушения по 579 государственным закупкам на сумму 10 миллиардов 325 млн тенге.